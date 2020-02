SPIE SOTTO COPERTURA

A pochi mesi dall'uscita dell'ultimo 007 (prima di un ennesimo ed inevitabile reboot) arriva nelle sale il nuovo cartoon targato Blue Sky: più che una parodia di genere, un omaggio dichiarato, ibridato col più classico dei family movie con al centro la coppia improbabile di turno. Lo spunto è tratto dal divertente cortometraggio - sempre animato - Pigeon:Impossible (2009), che i registi Nick Bruno e Troy Quane (animatori di formazione) reimmaginano secondo un twist tanto geniale quanto strampalato: il piccione diventa il camouflage perfetto per una spia che vuole passare inosservata. Il talentuoso e presuntuoso agente Sterling è di tutt'altro avviso, anche perché la mutazione è sperimentale e frutto di un incidente; ma, come sempre accade in questo tipo di film (Le Follie dell'Imperatore, Koda Fratello Orso, La Principessa e il Ranocchio, Ribelle), è proprio la nuova forma il tramite dell'immancabile trasformazione interiore e, grazie ad essa, l'inadeguatezza del vestire un corpo diverso dal proprio diventa il veicolo di buona parte della comicità del film che però, in questo caso, regala gag spesso puerili, il linea col target infantile a cui è rivolto. Altri pretesti comici nascono dalla totale incompatibilità caratteriale di Sterling con Walter, precoce genio della scienza, sbeffeggiato dai suoi colleghi per la visione, a loro dire, piuttosto naive che ha della lotta contro il crimine: le armi classiche e mortali scatenano violenza, da cui non può che scaturire altra violenza; in alternativa il ragazzo propone, tra le tante cose, bombe di glitter o video di gattini per distrarre i cattivi e unicorni gonfiabili per immobilizzarli. L'idea che l'eroe non si macchi del sangue dei propri nemici funziona in molti classici Disney, dove l'eventuale morte del villain è dovuta alle sue azioni sconsiderate che gli si ritorcono contro (un esempio su tutti, Scar, divorato dalle iene sue alleate); qui il diverso contesto e il tono in bilico tra il moraleggiante e lo scanzonato compromettono il messaggio che, dietro le iperboliche e assurde trovate, per quanto interessante, audace ed edificante, rischia di non passare o, peggio, di non essere preso sul serio.