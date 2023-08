MARIE ANTOINETTE

Sofia Coppola è una regista abbondantemente sopravvalutata che realizza “solo” buoni film, e quest’ultimo, accolto tiepidamente a Cannes dalla critica non francese, non fa eccezione. Sebbene l’autrice di Il giardino delle vergini suicide sembri inizialmente aspirare a vivisezionare, con spirito da entomologo, il dorato e fatuo (altro) mondo di Versailles, con i suoi rituali, i doveri dell’etichetta, il Petit e il Grand Trianon, le fontane zampillanti e la Galerie des Glaces, presto, molto perspicacemente, si accorge di non poter eguagliare Kubrick, abbandona la via del Maestro ed imbocca quella di Bridget Jones.

Il racconto biografico della giovane Maria Antonietta, di origine austriaca, si trasforma così in una piacevole commedia sentimentale e di formazione che solo casualmente ha per décor le tappezzerie, i divani, le sedie Luigi XIV, i proliferanti specchi suscettibili di produrre involontarie mise en abyme e per costumi le sfavillanti invenzioni della grande Milena Canonero; che solo accidentalmente incappa nella Storia (il 1789, la rivoluzione, la boutade delle brioches) e che giustamente, in colonna sonora, mescola l’inevitabile Romeau e i giovani Air (vale a dire: la musica del rito, del coté pubblico, degli altri e le melodie dell’intimo, del privato, di lei).

I patimenti della giovane delfina diventano paradigma di “genere”, dal momento che coincidono con i turbamenti e le angosce che sconta ogni adolescente al momento del suo ingresso in società. Nel caso specifico, Maria Antonietta sopravvivere alla routine inventandosi un “micromondo” impenetrabile proprio come le giovani suicide, supplendo istericamente ai deficitari piaceri della carne ed esorcizzando il paradosso di una solitudine sottoposta perennemente allo sguardo indiscreto delle damigelle o dei paggetti della corte ingozzandosi di dolciumi o scritturando lo stilista più in voga, in grado di regalarle improbabili mise ed acconciature che avrebbero fatto risparmiare la fatica di una caricatura a un Daumier.

Coppola è abile nel mescolare le carte, nel pedinare la donzella nelle stanze della reggia, nel cogliere i rari momenti di tenerezza ritagliati tra pranzi e cene consumati sul proscenio e battute di caccia: gli imbarazzi ed i tentennamenti del giovane fessacchiotto Luigi XVI nell’alcova, più interessato allo studio delle serrature che alla pratica sessuale; la libertà finalmente raggiunta con la piccola figlia nel Petit Trianon, che coincide singolarmente con la scoperta della dicotomia Natura/Civiltà (tramite Rousseau); la liaison, neanche tanto clandestina, col bel soldatino olandese, di ritorno e pronto a ripartire per il fronte americano, conosciuto dalla delfina durante un ballo in maschera à la Baz Luhrmann; l’attesa snervante nelle anticamere durante l’invasione della reggia da parte della folla inferocita (resa acusticamente, e con straordinaria efficacia).

Cast all’altezza, dalla vitale Dunst al rigidissimo Schwartzman, dalla maliarda Madame du Barry versione Asia Argento alla sempre luminosa Aurore Clément.

Più che un romanzo storico, un efficace e ben impaginato manuale per giovani ragazze di buona famiglia e non. Ed in questo consiste l’originalità (più che la modernità) della lettura della regista: nell’aver utilizzato la Storia ed i suoi orpelli come sfondo nel quale calare un itinerario metastorico e come pretesto per redigere, con grazia e sensibilità, il terzo capitolo della serie “ragazze smarrite”, aggiungendo un nuovo tassello al proprio mosaico di figure femminili in fieri, iniziato con le vergini suicide e proseguito con la splendente e sfuggente Charlotte di Lost in Translation.