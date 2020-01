Sempre più spesso, in questi ultimi anni, si è usato a sproposito l’aggettivo “iconico” come sinonimo di “rappresentativo, emblematico, paradigmatico”. Si tratta di uno dei tanti anglismi ereditati supinamente e con superficiale unanimità dal linguaggio promozionale: possono essere definiti iconici una macchina, una borsa, un cappello, un taccuino, degli occhiali o un paio di stivali, ma anche, per estensione, un gesto, una posa, un profumo o un modo di parlare. Insomma più o meno tutto può essere definito iconico, con l’inevitabile depauperamento semantico che ne deriva (l’abusato termine finisce per comunicare una vaghissima ed evanescente idea di emblematicità indistinta e acefala). Il problema è che, almeno per chi abbia qualche nozione di semiotica, l’aggettivo “iconico” significa tutt’altro, ovvero rimanda al registro dei segni visivi, alle immagini, in una parola. Un segno iconico, tralasciando le sfumature, è un’immagine e in quanto tale si distingue dai simboli (segni verbali convenzionali) o dagli indici (tracce, impronte, indizi che rimandano direttamente alla loro causa senza l’intermediazione di un codice artificiale, proprio come il fumo rimanda al fuoco che lo ha prodotto). Ora, il guaio è che se ignoriamo il significato appropriato dell’aggettivo (quello semiotico, ovviamente), si possono verificare aberrazioni linguistiche tipo “immagine iconica”, “visione iconica”, “fotografia iconica” e via iconizzando: espressioni che suonano a tutti gli effetti come tautologie dotate di irresistibile comicità involontaria. Se un’immagine è iconica per sua natura, che senso ha definirla come tale per arricchire o impreziosire il suo significato? Chi si spingerebbe, se non sotto effetto di alcaloidi, a vantare le proprietà liquide dell’acqua?

Ebbene, giusto per contraddire clamorosamente quanto appena scritto, credo che la Chiara Ferragni raffigurata in Chiara Ferragni - Unposted riesca nella paradossale impresa di conciliare entrambe le accezioni dell’aggettivo “iconico”. In primo luogo è iconica in senso stretto poiché è un’entità costituita da sole immagini e immagini di tenore diverso (dall’archivio personale al web, dall'analogico al digitali): Ferragni esiste come oggetto di puro consumo visivo, logo di se stessa, brand ammirativo. La sua vocazione a essere esposta e sovraesposta si legge non soltanto nell’esibizione strategica di sé come corpo prima estraneo poi sempre più integrato nell’esclusivo mondo della moda, ma anche, forse soprattutto, nel regime di rappresentazione permanente a cui è abituata fin da bambina, nella sua assuefazione alla visibilità e alla dichiaratività (non a caso elargisce consigli guardando in macchina anche in tenera età). E in secondo luogo è iconica in senso promozionale perché, come viene detto e ridetto nel film, rappresenta una figura “aspirazionale” per i suoi follower, una fonte di ispirazione e un modello esemplare di condotta fashion-oriented. Una costellazione di segni da esibire e vedere (iconica nella prima accezione) e, al contempo, un esempio da emulare idealmente e seguire socialmente. Inoltre, anche se questa iconolatria da invasati finisce per generare disgusto e repulsione in dosi massicce, trovo semplicemente perfetta la triangolazione cinematografica (Sofia Coppola - Nicolas Winding Refn - Terrence Malick) che delimita stilisticamente il film di Elisa Amoruso, coi tre vertici stilistici che vengono evocati senza tregua e riconfigurati rispettivamente in chiave euforica, fascinatoria e introspettiva. Perfetta perché l’immagine di Chiara Ferragni veicolata dal film rimbalza continuamente tra il lato spregiudicatamente adolescenziale da Bling Ring, quello biondamente sovversivo da Neon Demon e, infine, quello intimamente angelico da To the Wonder. Non liquidate sbrigativamente Chiara Ferragni - Unposted come uno stucchevole e nauseante pedaggio encomiastico forgiato dall’industria culturale del nuovo millennio, in realtà è una lente deformata attraverso la quale osservare, ingigantita fino al grottesco involontario, non dico tutta, ma una parte consistente della contemporaneità. Tra orrore, rassegnazione e clinica esattezza. Non è poco.