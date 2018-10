Ritratto d’ambiente (siamo nella provincia campana più problematica) attraverso la storia di una madre affetta da disturbi mentali, persa nell’ossessione di un uomo (il padre della protagonista) che l’ha lasciata, di un abbandono a cui non ha saputo mai rassegnarsi, e che è riferimento instabile che il figlio tenta in tutti i modi di proteggere, mentendo anche ai servizi sociali. Nella speranza di sfondare nel calcio professionistico e strapparla all’inesorabile deriva di un quartiere ammorbato da miseria, strozzinaggio e malavita, il figlio-padre non vuole guardare le difficoltà oggettive delle condizioni della genitrice: rifiutando la realtà, se la vedrà precipitare addosso, tutta insieme, “un giorno all’improvviso”.

D’Emilio, se vincola il racconto a un teorema fatale che sembra irrigidirlo in uno schema un po’ prevedibile (il riscatto sociale comporta un prezzo doloroso), ha il merito di mantenere la barra della scrittura dritta, prosciugando i dialoghi e non eccedendo mai nella drammatizzazione. E sa affiancare a una precisa Anna Foglietta, una schiera di giovani interpreti tutti felicemente aderenti ai loro ruoli.