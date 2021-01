CREDICI, MA 'UN TI CI FISSA'

Andrew Stanton e Pete Docter si confermano le punte di diamante della squadra Pixar, quelli che, in sostanza, hanno delineato prima (Finding Nemo, Wall-e) e perfezionato poi (Up, Inside Out, Soul) la caratteristica peculiare dei film della casa di produzione di Emeryville – ossia – il loro essere, sempre di più, e con sempre maggior decisione, opere di animazione per grandi e piccini. Si tratta, in maggiore o minor misura, di lavori ambiziosi, che deviano dal percorso di “cartone animato classico” per introdurre, spesso con coraggio, elementi emotivamente forti (Nemo è un portatore di handicap al quale, a inizio film, viene divorata la madre da un barracuda), ambientazioni adulte (il mondo desolato e post-apocalittico di Wall-e), tematiche delicate (la Ellie di Up che, dopo un aborto spontaneo, si scopre sterile, in un corto-nel-film di bellezza assoluta), epifanie semplici ma non scontate (l’importanza della Tristezza, vera protagonista di Inside Out), fino ad arrivare a Soul, che forse raggiunge lo zenit del coraggio. Il coraggio di Docter, stavolta, è duplice, perché riguarda non solo il – chiamiamolo non senza un pizzico di pudore – messaggio del film, ma soprattutto il percorso tortuoso e rivelatore che lo spettatore (bambino e adulto) è chiamato a percorrere.

Quella che si configura, inizialmente, come la-solita-storia-che-invita-a-inseguire-i-propri-sogni-e-le-proprie-passioni si trasforma, progressivamente, in qualcosa di più poetico e insieme disincantato tendente quasi al cinico: le passioni e i sogni non sono tutto e non meritano tutte le nostre attenzioni. Dalle mie parti, in cui il disincanto regna con leggerezza endemica, si dice: - credici ma ‘un ti ci fissa’ -. Si tratta di una piccola e, appunto, coraggiosa rivoluzione copernicana nel campo (non solo) dell’animazione, in cui è il film stesso a deludere volontariamente le aspettative spettatoriali, una delusione che può essere oltretutto distribuita su più livelli di lettura: il fruitore smaliziato vedrà disattese le sue aspettative critiche (il senso del film non è quello più prevedibile) mentre quello più ingenuo vivrà sulla propria pelle il cambio di prospettive.

Il coraggio e le ambizioni, come sempre, implicano dei rischi e Soul non fa eccezione: è un film forse troppo adulto per i bambini e non abbastanza adulto per gli adulti, ha alcuni passaggi un po’ macchinosi (tutta la procedura del tutoraggio, la parte delle anime perse/ossessionate), le derive poetiche lo sono troppo (Joe Gardner che suona “lo spartito della vita”) e non ha l’immediatezza e la spontaneità comica delle migliori occasioni Pixar, ma quello che offre in cambio è davvero tanto. Visivamente curatissimo, con belle parentesi purovisibiliste (che ricordano lo stile astratto di alcuni passaggi di Inside Out), Soul ha anche una colonna sonora perfetta: lo score elettronico di Reznor e Ross ricorda i passaggi più pacati e ambientali (ma inquieti) dei Nine Inch Nails (da Something I Can Never Have del disco d’esordio fino agli ultimi Ghosts) mentre la parte jazz, curata dal bravo Jon Batiste, coniuga semplicità e profondità, riuscendo a restituire in pochi passaggi la bellezza del genere senza banalizzarlo.