LA SCELTA DI ANNE

Un Mai, raramente, a volte, sempre pre-sessantottino quello della sceneggiatrice e regista Audrey Diwan, che con il recente film della pressoché coetanea americana Eliza Hittman condivide prima di tutto le premesse anti-dilemmatiche: la scelta è stata fatta, senza dubbi, senza tormenti, e deve essere portata fino in fondo, perché l’evento non sarebbe lieto, perché è troppo presto, perché mancano le premesse necessarie. Nel film americano del 2020, due ragazze si incamminano verso una missione sgradevole, imprevista, triste, ma unica possibile soluzione, in un contesto di legalità, ma di generale indifferenza; nel film francese l’ostilità del mondo là fuori è letteralmente una guerra da combattere in solitudine. Alle atmosfere indie della Hittman che indugiano su una solitaria malinconia, si sostituisce la fierezza della protagonista di Diwan, Anamaria Vartolomei, che condensa il film intero nei suoi occhi blu profondi, combattivi, riassumendo l’ansia crescente del tempo che trascorre spietato, di un percorso di studi che rischia di essere negato per sempre, dell’obiezione di coscienza, del giudizio, della paura generalizzata che non le concede un barlume di solidarietà. La voce negata a una posizione differente, a una politica che solo il decennio successivo avrebbe trovato uno sbocco giuridico dopo essere esplosa nelle strade, vede la sua rappresentazione più brutalmente materiale nel divieto di gridare, imposto dal timbro androgino di una Anna Mouglalis risolutiva, ma ferrea e distaccata, tuttavia unica strada d’uscita, unico ponte fra il divieto e la libertà -praticamente una criminale necessaria-: dove nel dimenticato The Tribe (2014), film girato nella lingua dei segni, l’aborto silenzioso, per disabilità, soffocava le sensazioni nella terribile privazione dello sfogo sonoro, in L’ Événement è l’handicap sociale a ridurre al silenzio, dall’omertà all’isolamento nella sofferenza. Il tutto non nell’Ottocento vittoriano o nel contemporaneo Afghanistan, ma nella Francia del ’63, cioè dietro l’angolo, l’altro ieri. E la storia non è solo una realistica ricostruzione, ma il frutto di una testimonianza reale che la scrittrice francese Annie Ernaux, a quasi quarant’anni dalla sua personale vicenda di aborto clandestino, mise in forma di romanzo nell’anno 2000; oggi, altri vent’anni dopo, quell’ “Evento”, che riassume nel suo titolo il bene e il male, l’accadimento e la volontà, è anche un film; e un Leone d’Oro.

Che l’ “oggetto-film” sia capitato al posto giusto e al momento giusto per vincerlo, è argomento al quale partecipare è a rischio polemica e non partecipare è a rischio snobismo: probabilmente è andata così, del resto un film è un testo che vive nel suo contesto e con esso si relaziona; considerarlo in valore assoluto significa privarlo di una cornice culturale, considerarlo solo in forma contestuale significa, da entrambi i lati, pro e contro, ridurlo al suo tema. Ovvero si rischia, per paradosso, di perdere di vista il film stesso. L’ Événement non rivoluzionerà la storia del visivo, non ha sbaragliato i concorrenti con la sua sorprendente narrazione; ma ha una regia forte, che accompagna una protagonista altrettanto forte come quasi unico sostegno al vuoto umano che le si estende intorno; racchiuso nel suo formato “Academy”, quel 1.37 di poco più ampio del quasi quadrato 4:3, ha un impianto classico che afferisce al passato senza troppe arie vintage, riuscendo a parlare anche il linguaggio di oggi (il suo accostamento a Mai, raramente, a volte, sempre è anche per questo pertinente, per reale affinità). Nella penombra delle stanze, nel privato dei sentimenti, della biancheria, dei libri, nell’esibizione del desiderio sessuale che si traduce in voltafaccia perché di desideri si può parlare, di conseguenze no, negli egoismi, nella freddezza, nell’angoscia, la regista Diwan non abbandona mai la sua protagonista, la tiene stretta nella sua fisicità, crede in lei, la supporta e la porta verso la vittoria, verso la riconquista del suo progetto di esistenza. Ideologicamente orientato o no, un leone per una leonessa.