Problematico, derivativo, in via definitiva bello, il (o la) Benedetta di Paul Verhoeven mette il dito in molte piaghe, non ultima quella delle peste nera che imperversa nell’Italia del XVII secolo, miracolosamente risparmiando l’ameno paesino di Pescia. Qui risiede suor Benedetta Carlini, novizia del Convento delle Teatine fin da piccola votata alla Vergine e a Gesù, con cui dialoga attraverso vivide visioni.

Verhoeven, attingendo dal e romanzando il saggio di Judith C. Brown Atti impuri – Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento, si lancia a piene mani in un territorio delicatissimo, e più che astrarre estrae con coraggio una sorta di genesi (o palingenesi) della pulsione erotica nel luogo simbolo dell’interdizione cristiana: l’abbazia. Ne sortisce un racconto del rimosso, in cui Benedetta, ambigua figura fra il mistico e il ciarlatano, assurge a sineddoche (parte per il tutto) di quell’umanità timorata di Dio a tal punto da darsi spontaneamente ad apparati di potere questi sì perversi (il convento come luogo in cui si entra a pagamento, la volontà del prevosto di scalare la carriera ecclesiastica a discapito della verità, il viscido nunzio Alfonso Giglioli), ma soprattutto reprimendosi nella costrizione del corpo e del desiderio sotto l’esile velo di un soggolo. È proprio questo velo che Benedetta, guidata da una serie di contingenze o di provvidenze (chi legge farà la propria scelta), programmaticamente rimuove, fino all’apice a metà film in cui consumerà il suo primo compiuto rapporto saffico con Bartolomea, giovane e (non poi così) ingenua novizia, in una sequenza di straordinario erotismo che situa un po’ sardonicamente il film a metà fra le suore ormai scomparse da un certo immaginario porno italiano, di cui forse gli ultimi strascichi sono nell’Elisabetta Canalis di quell’obbrobrio di Decameron Pie (Leland 2007), e una sorta di Vita di Adele (Kechiche 2013) in salsa monacale.

Se la sessualità sembra essere il fil rouge di Benedetta, che appena entrata in convento sugge in maniera non del tutto innocente il seno di una statua della Madonna (viene in mente, per qualche motivo, la giovane Joe di Nymphomaniac, Von Trier 2013, che fluttua in aria durante il suo primo orgasmo, vedendo proprio una Madonna col bambin Gesù), questa è solo il mezzo attraverso cui mettere a nudo l’opposizione fra spirito e corpo, su cui si impernia il “ricatto” cristiano dell’anima.

Benedetta entra in Convento, e una suora per prima cosa la veste con un’ispida tonaca, dicendole che il prurito che le genera è voluto poiché non deve sentirsi a suo agio col suo corpo; dopodiché, non paga, le mostra il suo dito finto, asserendo che desidererebbe che tutte le sue membra fossero ugualmente lignee, libere così dal giogo della cupidigia. In tutta risposta l’adulta Benedetta, nel culmine del suo rapporto con Bartolomea, la cui conoscenza è iniziata defecando assieme nella comune latrina, con tanto di rumorose e rivoluzionarie flatulenze in stile Havana di Maps to the Stars (Cronenberg 2014), si fa penetrare con la Madonnina di legno che si era portata sin da piccola, per l’occasione scolpita a mo’ di dildo. Chiaramente avanza nell’intelaiatura di riferimenti la famosa scena del crocifisso de L’esorcista (Friedkin 1973), tanto più se si pensa che Benedetta a più riprese ci appare effettivamente posseduta, con tanto di voce arrochita, sebbene in questo caso da Cristo. Ovunque attorno alle due donne è predicata la sofferenza come unico modo per avvicinarsi al Signore, e di contro le due si concedono invece al piacere. La stessa Benedetta vive questa pulsione, naturalmente, come colpa, perseguitata da sogni-visioni in cui varie tentazioni la aggrediscono e un Gesù sessualizzato e supereroico la “salva” da se stessa e dai suoi pensieri peccaminosi, che arrivano fino a fantasie di stupri di gruppo debitrici, in qualche modo, della Séverine di Bella di giorno (Buñuel 1967), così come di molte altre eroine bunueliane (si pensi per esempio a Tristana, 1970).

Il punto è proprio questo: a Benedetta è stato insegnato che se fa bene allora è grazie a Gesù, e che se fa male invece è stato il diavolo a indurla (così dice a Bartolomea dopo averla costretta sadicamente a ustionarsi la mano in un paiolo). Chi sia lei, cosa voglia e cosa senta – come le chiede lo straordinario personaggio della badessa – le è precluso saperlo. L’impossibilità di realizzazione dell’io, con tutto il carico di conseguenze nefaste, è proprio nell’intercessione prepotente di Gesù, che tuttavia per Benedetta diviene figura identificativa: ella lo vede sulla Croce e denudandolo nota che ha una vagina anziché il pene, si procura le stigmate per emularne la sofferenza (bella la scena in cui la badessa si interroga su una semiologia del miracolo, chiedendosi come mai manchino i segni della corona di spine), infine parla e agisce come una sorta di novella Messia, orgogliosamente donna, un po’ come accadeva con Bethany in Dogma (Smith 1999). Più dunque che intendere il film come una messa in mostra del lato oscuro della Chiesa attraverso la blasfemia, cosa che sarebbe fin troppo facile, è produttivo leggerlo come una riflessione sulla soppressione dell’Io, nelle sue componenti più o meno torbide (ammesso che l’aggettivo non sia esso stesso moralistico), attuata dal costrutto religioso. Questa pare essere la vera “scomodità” di Benedetta, il cui atto di denuncia è profondo proprio che oltrepassa quelle carni che con buona maestria sono messe in scena nei loro tormenti (la scena della tortura con la pera divaricatrice alla povera Bartolomea) e nei loro piaceri. Il Convento così assume le sembianze simboliche del castello di Prospero di Poe, messo poi in scena magistralmente da Corman in La maschera della morte rossa (1964) e non solo, da cui la peste non entra né esce, dunque plausibilmente puro, e che pure invece si fa incubatore in questo caso non di sfoghi ma di mortificazioni, del corpo e della coscienza. È come se il film di quarantena scendesse a patti con la repressione vittoriana di Picnic ad Hanging Rock (Weir 1975). Il sesso è atto di Passione nel senso cristiano e quindi anche dolore, liberatorio come sancito dal finale di Eyes Wide Shut (Kubrik 1999) (la “cosa importante da fare il prima possibile”), cagionatore dei pesi che la presa di coscienza e di libertà comporta, finanche arrivando all’estasi divina (quando Benedetta confessa il messaggio di Dio all’orecchio della badessa – ora retrocessa a grado di semplice suor Felicita – non può che figurarsi nella mente il finale di Martyrs, Laugier 2008, che condivide con Benedetta non solo la francofonia). In generale echeggiano (si diceva all’inizio, il film è derivativo) le varie Giovanne d’Arco cinematografiche, da quella dreyerana in avanti, la Bess di Von Trier (Le onde del destino, 1996), la Madre Giovanna degli Angeli di Kawalerowicz (1961), forse anche un po’ il Gesù torture-porn di Gibson (La passione di Cristo, 2004).

Ecco dunque che Verhoeven dimostra, di nuovo, un’ottima penna (sua, con David Birke, la sceneggiatura), un’ottima mano (nulla da dire su fotografia, montaggio e formalità varie, che sono sostanzialmente piane, lasciando che il tutto “scorra” con buona fluidità), e delle ottime idee. Suo un film politico e coraggioso, forse erede ufficioso e sicuramente “stemperato” del mitologico cult di Russell I diavoli (1971), non già o non solo perché desacralizza la Chiesa, ma anche e soprattutto perché è un film femminista in senso pieno e, direi, in senso tecnico.

Laddove il demone del mansplaining si annida, Verhoeven con grazia e malia ci racconta le vicissitudini di Benedetta Carlini, cui il martirio fu negato, e che poté ogni tanto ancora cenare con le sue consorelle, ma solo, si badi bene, seduta per terra.